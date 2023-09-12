Слова ze-В то же время „Группе двадцати“ нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», —,zе ваще обнаглел,пуп украинской земли,еврей, пихает свою Украину куда угодно хоть в жопу или в Унтер фон Бляйден

Александр Рожков

Индия не забыла, какую помощь и поддержку ей оказывал СССР. А нам, канешна либерасты, внушают постоянно, что СССР де, от нечего делать, помогал странам Африки, Азии и Латинской Америки в их борьбе за свой суверенитет и независимость от Запада. Вот что бы мы сейчас имели, если бы не та поддержка? Против нас были бы все. А Запад был бы в десятки раз могущественнее, чем теперь.