Нарендра Моди и Сергей Лавров на саммите G20 в Нью-Дели. Иллюстрация: ТК Марии Захаровой Саммит G20 в Нью-Дели завершился на очень позитивной ноте.
⚡️⚡️⚡️ Фото смеющихся Моди и Лаврова на G20 растащили по соцсетям
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Слова ze-В то же время „Группе двадцати“ нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», —,zе ваще обнаглел,пуп украинской земли,еврей, пихает свою Украину куда угодно хоть в жопу или в Унтер фон Бляйден
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14 час.
Betahon
"Ловко хохлоперых прокатили и матрасников опустили!"😀👍
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12 час.
Александр Рожков
Индия не забыла, какую помощь и поддержку ей оказывал СССР. А нам, канешна либерасты, внушают постоянно, что СССР де, от нечего делать, помогал странам Африки, Азии и Латинской Америки в их борьбе за свой суверенитет и независимость от Запада. Вот что бы мы сейчас имели, если бы не та поддержка? Против нас были бы все. А Запад был бы в десятки раз могущественнее, чем теперь.
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12 час.
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