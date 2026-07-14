Услуги ЗАГС могут стать полностью электронными: Минюст представил законопроект

Минюст России предложил перевести услуги ЗАГС на реестровую модель. Ведомство опубликовало соответствующий законопроект, который предполагает отказ от бумажных записей актов гражданского состояния в пользу единого электронного реестра.
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