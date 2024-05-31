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Мощные магнитные бури начались на Земле после взрыва на Солнце

Мощные магнитные бури начались на Земле после взрыва на Солнце

Выброс корональной массы на Солнце зафиксирован учеными 29 мая. Это спровоцировало сильную магнитную бурю на Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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