Тень Эскобара: арест колумбийского наркобарона в Медельине

Призрак колумбийского картеля Медельин вновь бросил тень на мир, омрачив его теневой стороной. В ходе международной операции, инициированной испанской полицией, в роскошной вилле Медельина был арестован один из ключевых фигур некогда могущественного преступного синдиката.