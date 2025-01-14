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Царьград

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Атлантическое потепление: Москва ждёт необычно тёплую зиму по Вильфанду

Атлантическое потепление: Москва ждёт необычно тёплую зиму по Вильфанду

Роман Вильфанд из Гидрометцентра России сообщил, что в Москве ожидается теплый зимний период за счёт атлантического воздуха, повышающего температуры на 6-10°C выше нормы.

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