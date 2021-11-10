Закон и Порядок

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«Северный поток -2» — это и есть энергобезопасность Германии

«Северный поток -2» — это и есть энергобезопасность Германии

Ситуация вокруг Северного потока-2 уже даже не комическая, а переросла в гротеск: американские сенаторы-республиканцы, правительства Польши и Украины, не преуспев в запрете и наложении санкций на СП2, пытаются отсрочить ввод в эксплуатацию трубопровода, мотивируя вредительство «заботой об энергобезопасности Германии» Напрашивается вопрос: какое дело конкуренту Германии — США и существующим на германские деньги Польше и Украине до «энергобезопасности Германии»? Если Германия кормит Польшу и Украину и активно может соперничать с США, то уж наверное они лучше разбираются в своей экономике и в своей энергобезопасности? И если Польша хотя бы член Евросоюза и имеет какое-то призрачное право чего-то просить или даже требовать от Германии — партнера по ЕС, то требования США и Украины ничем кроме вмешательства в дела Германии назвать нельзя.

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