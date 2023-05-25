БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армии нужны транспортёры переднего края – и срочно

Армии нужны транспортёры переднего края – и срочно

Американские военные эвакуируют раненого с помощью малогабаритного внедорожного транспортёра John Deere M-Gator, который в ВС США используется как транспортёр переднего края, в том числе для доставки боеприпасов на передовую и вывоза раненых с передовой Провал (давайте назовём вещи своими именами) попытки быстро «зарешать» с Украиной привёл к войне на истощение, а решение то ли военного, то ли политического руководства РФ перенести основной вектор усилий на Донбасс, который ВСУ с 2016 года методично превращали и превратили в самый большой в мире укрепрайон (и это было известно очень давно всем, кто хоть как-то интересовался вопросом – см.

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