Армии нужны транспортёры переднего края – и срочно

Американские военные эвакуируют раненого с помощью малогабаритного внедорожного транспортёра John Deere M-Gator, который в ВС США используется как транспортёр переднего края, в том числе для доставки боеприпасов на передовую и вывоза раненых с передовой Провал (давайте назовём вещи своими именами) попытки быстро «зарешать» с Украиной привёл к войне на истощение, а решение то ли военного, то ли политического руководства РФ перенести основной вектор усилий на Донбасс, который ВСУ с 2016 года методично превращали и превратили в самый большой в мире укрепрайон (и это было известно очень давно всем, кто хоть как-то интересовался вопросом – см.