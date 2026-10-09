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Царьград

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«Тропинка ведёт на осиновый сук»: в Думе сравнили действия властей Черногории с «дорогой Иуды»

«Тропинка ведёт на осиновый сук»: в Думе сравнили действия властей Черногории с «дорогой Иуды»

Виталий Милонов жестко оценил задержание в Черногории Михаила Звинчука.Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал RT задержание в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

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