«Не уверен – не лезь!»: с чем нельзя экспериментировать в автомобиле

Когда-то основным слоганом плакатов по безопасности дорожного движения был призыв: «Не уверен – не обгоняй!» Применительно к современным автомобилям он звучал бы примерно так: «Не уверен – не лезь!» Практически всегда неквалифицированное ….
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