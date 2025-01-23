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Свежие комментарии

«Не уверен – не лезь!»: с чем нельзя экспериментировать в автомобиле

Когда-то основным слоганом плакатов по безопасности дорожного движения был призыв: «Не уверен –  не обгоняй!» Применительно к современным автомобилям он звучал бы примерно так: «Не уверен – не лезь!» Практически всегда неквалифицированное ….

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