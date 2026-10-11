Журналист Ронцхаймер: Украина не ожидала таких резких высказываний от Трампа

В Киеве понимали, что Украина окажется в центре внимания во время кампании по промежуточным выборам в конгресс США, но не ожидали столь резких высказываний от президента Дональда Трампа.
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