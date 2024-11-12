Медведев заявил об «осеннем обострении» у лидеров ЕС

Политика как она есть

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США у европейских лидеров началось «осеннее обострение»: они стремятся «загнать конфликт с Россией в необратимую фазу».