Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Михаил Е
    Так понимаю, Залужный за лужу чиновничьих детишек отправить хочет, т.к. остальные  подлежат могилизации?Залужный рассказа...
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Медведев заявил об «осеннем обострении» у лидеров ЕС

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США у европейских лидеров началось «осеннее обострение»: они стремятся «загнать конфликт с Россией в необратимую фазу».

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