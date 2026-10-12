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Триллионная брешь и народные кубышки: почему европейцы не хотят спасать экономику ЕС

Триллионная брешь и народные кубышки: почему европейцы не хотят спасать экономику ЕС

Свести воедино интересы, возможности, благопожелания и амбиции 27 участников переговоров фактически невозможно без административного насилия со стороны Берлемона, день ото дня становящегося все более настойчивым.

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