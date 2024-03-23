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Сенат США одобрил проект бюджета на $1,2 трлн, шатдауна удалось избежать

  Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании, который предусматривает выделение средств в размере около $1,2 трлн из бюджета на работу ряда правительственных учреждений до конца финансового года.

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