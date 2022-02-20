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Бонусы UFC Fight Night 201: Хилл и Докос получили по 50 тысяч долларов

UFC подвел итоги турнира UFC Fight Night 201, который состоялся в ночь на 20 февраля в Лас-Вегасе. В организации не стали выдавать денежное вознаграждение за «Бой вечера», ограничившись гонорарами за «Лучшее выступление».

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