Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" в июне

Второй фестиваль "Театральные выходные" пройдет на разных площадках парка "Зарядье" 22 и 23 июня. Первый день будет посвящен 100-летним юбилеям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и 95-летию со дня рождения Василия Шукшина, а второй — 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.