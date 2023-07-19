«Она выпустила зубы!»: 7 историй о моментах, которые разрушили секс

Представь картину: вы с партнером в постели. Может, знакомы давно, а может, совсем недавно. Страсти накаляются, вы оба возбуждены… и тут он говорит или делает что-то, что полностью убивает настрой! Вот несколько таких историй от мужчин и женщин.