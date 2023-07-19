Самая Модная

258 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ ЭТО ИЗМЕНА,КОТОРОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ ((( стал прятать переписку, да пороли везде наставил, стали прос...Жена Игоря Никола...
  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

«Она выпустила зубы!»: 7 историй о моментах, которые разрушили секс

Представь картину: вы с партнером в постели. Может, знакомы давно, а может, совсем недавно. Страсти накаляются, вы оба возбуждены… и тут он говорит или делает что-то, что полностью убивает настрой! Вот несколько таких историй от мужчин и женщин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх