Жители Военведа пожаловались в соцсетях на неработающие фонари в сквере Оганова, из-за которых прогулочная зона уже к шести вечера погружается в темноту.
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