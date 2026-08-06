МИД России: Японии придется признать роль США в атомных бомбардировках

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что японские власти рано или поздно будут вынуждены признать роль США в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.
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