Из Крыма теперь можно напрямую добраться до Владикавказа и Таганрога

Поезда по новым направлениям начнут ходить уже в конце апреля.Поезд свяжет Республику Крым с двумя регионами – Северной Осетией и Кабардино-Балкарией (станции Прохладная и Котляревская), а также с Бесланом, где работает аэропорт.