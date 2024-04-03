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Минобороны: Количество желающих подписать контракт для участия в СВО значительно увеличилось

Минобороны: Количество желающих подписать контракт для участия в СВО значительно увеличилось

Второй волны мобилизации в России, о которой так любят рассуждать в Киеве, не будет, количество желающих подписать контракты с Минобороны в последне время существенно выросло.

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