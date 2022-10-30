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Работы по расширению участка Р-132 от Владимира до Суздаля планируется начать в декабре 2022 года

Работы по расширению участка Р-132 от Владимира до Суздаля планируется начать в декабре 2022 года

Основные работы пройдут в 2023 году.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале в итогах недели рассказал о перспективах расширения федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» на участке между Владимиром и Суздалем.

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