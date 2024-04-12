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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слухи о Destiny 3, превью The Rogue Prince of Persia, 2 сезон Arcane заставит тебя рыдать… EA (веро...

Слухи о Destiny 3, превью The Rogue Prince of Persia, 2 сезон Arcane заставит тебя рыдать… EA (веро...

Слухи о Destiny 3, превью The Rogue Prince of Persia, 2 сезон Arcane заставит тебя рыдать…EA (вероятно) зарубила не ремейк Dead Space 2, Bungie (возможно) работает над Destiny 3, второе DLC для Remnant II готовится к скорому релизу, появились первые превью The Rogue Prince of Persia, студия авторов Immortals of Aveum отправила большинство штата в бессрочный отпуск, авторы American Arcadia и Call of the Sea анонсировали с источник.

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