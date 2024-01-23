Странный сигнал из космоса удалось проследить. Он четко указывает на неизвестный объект

Астрофизики зафиксировали приходящий из глубокого космоса странный радиосигнал. Импульс периодически повторялся, что позволило ученым впервые его проследить и установить источник: FRB словно колоссальной лазерной указкой четко показывает на определенный объект.
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