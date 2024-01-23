TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Бурцев
    Вот наеб""шся таскать. Так вы мужчина ли женщина?- на странице женский пол- или только ПОЛ от женщины?Джессика Эшли: кл...
  • В С
    А наши где ?! На хрена нам вся это пендосня ?10 самых красивых...
  • Вовладар Даров
    Наши луна парк делаютСтранный сигнал и...

Странный сигнал из космоса удалось проследить. Он четко указывает на неизвестный объект

Странный сигнал из космоса удалось проследить. Он четко указывает на неизвестный объект

Астрофизики зафиксировали приходящий из глубокого космоса странный радиосигнал. Импульс периодически повторялся, что позволило ученым впервые его проследить и установить источник: FRB словно колоссальной лазерной указкой четко показывает на определенный объект.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Незнайка??
Ответить
15 час.
ВД
Вовладар Даров
Наши луна парк делают
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх