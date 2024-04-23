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Закон, порядок, государство

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На военной базе в Армении организованы мероприятия направленные на сохранение здоровья личного состава

На военной базе в Армении организованы мероприятия направленные на сохранение здоровья личного состава

С личным составом соединения проведены инструкторско-методические занятия формирующие у военнослужащих осознанное отношение к сохранению и укреплению своего здоровья, соблюдению санитарных правил и норм в условиях повышенных температур.

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