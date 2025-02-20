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"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера

"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера

КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Высокие расценки на работы по подъему из моря носовой части затонувшего танкера "Волгонефть-239" пока не позволяют к ним приступить, сообщил РИА Новости представитель "Волгатранснефти" - владельца судна.

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