У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1

У берегов Севастополя зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 3,1. Об этом заявила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь, сообщает РИА Новости.
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