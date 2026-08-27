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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Атлетико» об Альваресе: «Были люди, которые пытались его обмануть, сбить с толку. Хулиан – отличный человек и футболист, но сейчас он в полном смятении»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль ответил на вопрос о психологическом состоянии  Хулиана Альвареса на фоне слухов о возможном трансфере в «Барселону».

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