Комитет Палаты представителей США проголосовал за импичмент главы МВБ

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Профильный комитет палаты представителей Конгресса США проголосовал за импичмент в отношении главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, следует из трансляции на сайте комитета.
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