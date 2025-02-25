Турция показала новый вариант беспилотника Bayraktar TB2 с ИИ

Боевой дрон Bayraktar TB2T-AI / © Baykar Technologies Теперь боевой дрон способен подниматься на высоту более девяти километров менее чем за полчаса, а его максимальная скорость составляет примерно 300 километров в час.
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