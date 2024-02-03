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Несекретные материалы

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Северное море могут превратить в гигантскую электростанцию

Северное море могут превратить в гигантскую электростанцию

С момента своего появления, человечество не прекращает развиваться. Современные технологии достигли небывалых высот, что уже в обозримом будущем может позволить людям осуществлять свою жизнедеятельность, не разрушая планету.

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