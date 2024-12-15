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Театр абсурда

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ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сограждан не ездить на границу. Она отметила, что США открыли буквально охоту на русских, - представители спецслужб обвиняют их в серьёзных преступлениях, отправляют в тюрьмы.

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Комментарии
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Alex Nемо
Вот только примеры Бута и Бутиной не слишком удачные в данном контексте. То что их арестовали фактически за дело, на Бута так вообще ордер на арест был выдан Интерполом и действовал более 3(!!!) лет, пока его наконец не арестовали за незаконную торговлю реально очень серьёзным оружием. Россия тоже на себя ответственность за его действия не взяла (почему тоже понятно - провалившийся нелегальный агент разведки, как впрочем и Бутина), если бы у Бута был официальный статус представителя военпрома (например концерна Калашникова), разговор был бы совсем другим. А так он был частным лицом продававшим ручное оружие, системы ПВО, истребители, танки, подводные лодки и т.д. И кстати Аль Кайда, через третьи руки, тоже были его клиентом, за что его собственно и поставили в интерполовский список в штатах. О том что Бут, действуя как частное лицо, на самом деле работал на российскую военку сомнений нет ни у кого. Делал он это осознано как патриот России. Бутину арестовали с поличным при копировании материалов для узкого круга пользования. Крутила бёдрами и трясла своими прелестями перед политиками и бизнесменами, втихаря копировала секретные материалы. Ещё до собственно ареста, имели место слушания в одном из комитетов Конгресса США где лично сама Бутина(!) предоставили ТЫСЯЧИ страниц документации, включавшие в себя материалы для служебного пользования (вы себе уровень глупости или наглости этой мадамы представляете?), поскольку она имела &quot;романтические&quot; связи (по-русски говоря трахалась с ними) с несколькими весьма серьезными членами Конгресса и Сената. Тогда её обвиняли в попытках установить &quot;влияние&quot; на кандидата в президенты Трампа. Собственно по итогам рассмотрения предоставленными ЕЮ ЛИЧНО документов в комиссию конгресса и было принято решение для разработки её сыщиками ФБР. Кстати, после её ареста последовали добровольные отставки/уходы, как минимум, 4-х членов конгресса и сената США, и причём не самых враждебных по отношению к России! Отставка/уход крупных пророссийских политиков такого уровня в 2018-2019 годах была кому-то очень нужна, но уж точно не России. Тут встаёт вопрос на кого она работала в самом деле и кому нанесла больший ущерб. Так что Захарову с этими примерами кто-то крупно подставил.
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