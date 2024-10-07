Назван доступный и суперполезный продукт для сердца и сосудов

Миндаль считается очень полезным продуктом для сердечно-сосудистой системы, рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
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