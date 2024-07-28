Беспилотники ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, есть жертвы и разрушения

27 июля в Белгородской области произошла серия обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате этих обстрелов есть раненые и поврежден объект инфраструктуры.
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