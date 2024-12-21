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В Архангельске отремонтировали крыльцо отдела ЗАГС на Воскресенской

Стоимость работ в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье» составила 9,2 миллиона рублейСтоимость работ в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье» составила 9,2 миллиона рублейОтдел ЗАГС на улице Воскресенской, 110 является самым востребованным у молодоженов региона, поэтому привести его в порядок было крайне важно.

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