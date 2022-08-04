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В Японии заявили, что сохранят долю в «Сахалине-2»

В Японии заявили, что сохранят долю в «Сахалине-2»

Токио намерен сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-2», заявил глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда 4 августа журналистам, комментируя постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта.

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