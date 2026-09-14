«Бидоны уже не вмещаются»: стримерша Аня Акулич призналась, что хочет уменьшить грудь

Звезда Twitch заявила, что ей мешает большая грудь. Фанаты в недоумении! фото: СоцсетиСтримерша Аня Акулич на одной из недавних трансляций призналась, что ей надоела большая грудь.
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