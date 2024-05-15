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Сенатор Цеков: На позицию Чехии повлияли успехи РФ

Сенатор Цеков: На позицию Чехии повлияли успехи РФ

Член Совфеда РФ Сергей Цеков поделился сведениями о том, что чешский лидер Петр Павел оказался вынужден сменить собственную точку зрения относительно бушующего на территории Украины противостояния из-за побед, которых добивается Российская Федерация.

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