Член Совфеда РФ Сергей Цеков поделился сведениями о том, что чешский лидер Петр Павел оказался вынужден сменить собственную точку зрения относительно бушующего на территории Украины противостояния из-за побед, которых добивается Российская Федерация.
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