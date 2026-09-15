В ЛНР досрочное голосование прошло без происшествий

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование в Луганской Народной Республике, проходившее с 29 августа по 15 сентября, прошло в штатном режиме и без происшествий, несмотря на регулярную угрозу атак беспилотников.
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