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ТАСС

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В ЛНР досрочное голосование прошло без происшествий

В ЛНР досрочное голосование прошло без происшествий

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование в Луганской Народной Республике, проходившее с 29 августа по 15 сентября, прошло в штатном режиме и без происшествий, несмотря на регулярную угрозу атак беспилотников.

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