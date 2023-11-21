Экс-главу «Воентелекома» отправили из Москвы сидеть в Санкт-Петербург

Экс-главу компании “Воентелеком” отправили в Санкт-Петербург По информации “Ъ”, попытка бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, осужденного за мошенничество, выйти условно-досрочно из тюрьмы не увенчалась успехом.
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