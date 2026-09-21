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Царьград

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Экс-глава двух отделений Почты России украла 325 тысяч

Экс-глава двух отделений Почты России украла 325 тысяч

Бывший руководитель двух отделений «Почты России» в Архангельской области обвиняется в присвоении около 325 тысяч рублей, изъятых из операционных касс в период с ноября 2025-го по март 2026 года.

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