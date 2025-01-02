Кому в 2024 году платили больше всех, а кому меньше всех: список профессий

Топ-10 самых высоких медианных зарплат российского рынка труда в 2024 году на две трети состоит из программистов, еще на одну пятую из других профессий в IT или около IT и на одну восьмую — из врачей, выяснили аналитики Superjob.
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