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Царьград

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Пожар в ТЦ в Стерлитамаке: люди прыгают из окон, есть погибшие

Пожар в ТЦ в Стерлитамаке: люди прыгают из окон, есть погибшие

На месте работают несколько расчетов МЧС. Предварительно, внутри все ещё могут находиться люди.В Стерлитамаке загорелся четырехэтажный торгово-сервисный комплекс "Солнечный" на улице Коммунистической.

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