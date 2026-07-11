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Спорт Уик-Энд

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Гассиев не оставил шансов: немец сдался в шестом раунде!

Гассиев не оставил шансов: немец сдался в шестом раунде!

В рамках турнира IBA.PRO 19, состоявшегося в Москве, российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над немецким спортсменом Питером Кадирой, успешно защитив свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе посредством технического нокаута в шестом раунде поединка.

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