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Вера Брежнева в одиночестве вернулась на телевидение

Вера Брежнева в одиночестве вернулась на телевидение

В феврале 2022 года Вера Брежнева покинула Россию вместе с супругом Константином Меладзе. Пара обосновалась в Европе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
МеладзЫ все такие.  Допрыгаются, что на старости лет останутся ОДНИ. КОМУ НУЖНЫ СТАРЫЕ РАЗВАЛИНЫ? Молодухам, скачущим с одного самца на другого, как эти сейчас скачут с одной самки на другую - точно не нужны... Бумеранг точно прилетит...
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