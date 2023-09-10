Вера Брежнева в одиночестве вернулась на телевидение

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лина любимцева

МеладзЫ все такие. Допрыгаются, что на старости лет останутся ОДНИ. КОМУ НУЖНЫ СТАРЫЕ РАЗВАЛИНЫ? Молодухам, скачущим с одного самца на другого, как эти сейчас скачут с одной самки на другую - точно не нужны... Бумеранг точно прилетит...