Представитель Запорожской ВГА Рогов призвал Россию освободить Харьков, Днепр и Запорожье

Создание полноценного сухопутного транспортного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом является крайне важной задачей, заявил представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Создание полноценного сухопутного транспортного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом является крайне важной задачей, заявил представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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