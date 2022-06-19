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Представитель Запорожской ВГА Рогов призвал Россию освободить Харьков, Днепр и Запорожье

Представитель Запорожской ВГА Рогов призвал Россию освободить Харьков, Днепр и Запорожье

Создание полноценного сухопутного транспортного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом является крайне важной задачей, заявил представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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