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Ирина Хавронина: «У нас с Нарижным все хорошо. Готовимся к следующему сезону»

Ирина Хавронина , выступающая в танцах на льду, сообщила, что они с Девидом Нарижным проводят совместные тренировки на льду.

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