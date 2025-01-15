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Царьград

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Президент России обсудит развитие Севморпути с главой "Росатома" Лихачевым

Президент России обсудит развитие Севморпути с главой "Росатома" Лихачевым

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о предстоящем совещании у президента России, посвященном развитию Северного морского пути.

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