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Царьград

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Украшения, деньги и алкоголь: эксперт Баранова назвала плохие подарке учителю

Украшения, деньги и алкоголь: эксперт Баранова назвала плохие подарке учителю

Эксперт Баранова назвала украшения, алкоголь и конверт с деньгами плохими подарками на День учителя.Что можно, а что нельзя дарить педагогу на День учителя? Об этом рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

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