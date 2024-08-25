"Явно политические мотивы в действиях французских властей наблюдаем в эти часы. Позабыли про «европейские ценности», про «свободу средств массовой информации», которую реально на сегодняшний день олицетворяет Павел Дуров.
Во Франции задержан Павел Дуров
Комментарии
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Анатолий Пахотин
Так тебе, предатель, и надо
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10 час.
Сергей Петров
Что за шум по всему инету из-за какого то Дурова????
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4 час.
Алексей Горшков
Арест Дурова - просто показатель бесполезности и даже ВРЕДА "двоежопия"! Он хотя и не идиот, как Павленский - но то, что из России они "ушли" свободно, и повязаны именно в "демократической" Франции - ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ БЛИЗНЕЦОВ-БРАТЬЕВ !!!
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1 час.
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