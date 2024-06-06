Москва начнет использовать цифровой рубль для оплаты транспортных услуг

Правительство Москвы совместно с Центральным банков РФ будет развивать платформу цифрового рубля. Соответствующее соглашение было подписано сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным и первым зампредседателя Банка России Ольгой Скоробогатовой в ходе Петербургского международного экономического форума.
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